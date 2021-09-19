The Telegraph: Австралия, Британия и США согласовали оборонное соглашение на саммите G7 без ведома Макрона

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Детали соглашения Aukus между Соединенными Штатами, Великобританией и Австралией согласовали без ведома президента Франции Эммануэля Макрона на саммите G7 в июне 2021 года. Соглашение забрало у Франции контракт на $66 миллиардов на поставку подводных лодок Австралии.

Об этом сообщает газета The Telegraph.

Тогдашнего министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба (который сейчас является новым министром юстиции) предупреждали, что такая сделка может негативно повлиять на отношения с Китаем и Парижем, но он все равно помог ее согласовать на саммите G7. Кроме того, все соответствующие британские документы по соглашению Aukus классифицируются как «совершенно секретные».

В субботу газета The Guardian сообщила, что переговоры США по этому вопросу продолжались в течение нескольких месяцев в условиях строжайшей секретности и что во время саммита G7 у Макрона не было никаких данных о том, что австралийцы собираются расторгнуть соглашение.

В G7 входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США. На саммите в Корнуолле, который проходил 11—13 июня, также были лидеры Европейского Союза и нескольких приглашенных стран (Южная Корея, Австралия и Южная Африка).