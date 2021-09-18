Грозы и шквалы оставили без света 71 населенный пункт

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Brin Weins / Pixabay

В Украине вследствие непогоды без электроэнергии остался 71 населенный пункт в двух областях.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Во Львовской области света нет в 65 городах и селах, а в Черниговской — в шести.

Бригады облэнерго работают над устранением неполадок.

Этой ночью в большинстве западных и северных областей были дожди, которые, собственно, и нанесли ущерб электросетям.

Уже сегодня, 18 сентября, ожидаются значительные дожди в центральных, южных и северо-восточных областях. Температура в западных и северных областях будет колебаться от +12 °С до +19 °С, а на других территориях — от +18 °С до +23 °С

В Киеве в субботу днем прогнозируют умеренный дождь, а местами грозы — температура воздуха будет +17 °С... +19 °С.