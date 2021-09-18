В Афганистане упразднили министерство по делам женщин и создали на его базе ведомство добродетели
- Автор:
- София Телишевская
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United Nations Photo / Flickr
В Афганистане упразднили Министерство по делам женщин и создали на его базе Министерство по пропаганде добродетели и предотвращению пороков.
На здании министерства уже установили табличку с новым названием, сообщает BBC.
Такое ведомство уже существовало ранее во время правления «Талибана», именно оно вводило строгие религиозные доктрины в стране в соответствии с исламским порядком, а также вводило серьезные ограничения касательно жизни женщин в стране.
Тогда это министерство отвечало также за работу «полиции нравов», которая следила за выполнением норм шариата. Нарушители исламского закона подвергались суровому наказанию — это были порки, избиения, ампутация конечностей и публичные казни.
В социальных сетях также распространяют видео, где женщины проводят одиночные демонстрации с просьбой разрешить им вернуться на работу.
- Новое временное правительство «Талибана» официально начало работу в среду, 8 сентября. На ключевых должностях — лидеры движения и «Сети Хаккани», женщин, несмотря на обещания, там нет. Позже боевики заявили, что женщины не будут работать в их правительстве, ведь «они должны рожать детей» и учить их исламской этике.
- Ранее талибы говорили, что при их власти афганские женщины «будут очень счастливыми, смогут работать, учиться и стать членами правительства, если продолжат жить по шариату». Однако из Афганистана уже поступают сообщения об убийствах женщин. Многие женщины бежали из страны.
- Сейчас в Афганистане женщинам посоветовали не выходить из дома «из соображений безопасности», ведь талибы не знают, как с ними общаться. Обещают, что эта рекомендация является временной, пока для женщин не создадут надлежащую систему безопасности.