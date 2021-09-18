В Афганистане упразднили министерство по делам женщин и создали на его базе ведомство добродетели

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United Nations Photo / Flickr

В Афганистане упразднили Министерство по делам женщин и создали на его базе Министерство по пропаганде добродетели и предотвращению пороков.

На здании министерства уже установили табличку с новым названием, сообщает BBC.

Такое ведомство уже существовало ранее во время правления «Талибана», именно оно вводило строгие религиозные доктрины в стране в соответствии с исламским порядком, а также вводило серьезные ограничения касательно жизни женщин в стране.

Тогда это министерство отвечало также за работу «полиции нравов», которая следила за выполнением норм шариата. Нарушители исламского закона подвергались суровому наказанию — это были порки, избиения, ампутация конечностей и публичные казни.

В социальных сетях также распространяют видео, где женщины проводят одиночные демонстрации с просьбой разрешить им вернуться на работу.