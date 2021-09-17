Украина ввела санкции против сотрудников ФСБ, причастных к отравлению Навального
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против семи сотрудников ФСБ России, которые имеют непосредственное отношение к отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального.
Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
«Семь сотрудников ФСБ России имели непосредственное отношение к отравлению Алексея Навального, они также попали под санкции», — сообщил он, но не уточнил имена и характер санкций.
Ранее санкции против семи человек, причастных к отравлению Навального, ввели США и Великобритания. В перечень попали оперативник-криминалист Алексей Александров («Алексей Фролов»), сотрудник ФСБ Владимир Паняев, оперативник-криминалист Иван Осипов («Иван Спиридонов»), глава Центра специальной техники ФСБ Владимир Богданов, директор Института криминалистики ФСБ Кирилл Васильев, заместитель директора Института криминалистики Станислав Макшаков и глава Второй службы ФСБ (по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом) Алексей Седов.
- Алексей Навальный попал в больницу Омска с сильным отравлением 20 августа 2020 года. Тогда он впал в кому. 21 августа Навального отправили самолетом в Германию. 2 сентября правительство Германии объявило, что российского политика отравили веществом из группы «Новичок».
- 23 сентября Навального выписали из «Шарите». Представители политика заявили, что бутылку со следами «Новичка» изъяли из его гостиничного номера в Томске и перевезли в Германию.
- 6 октября Организация по запрещению химического оружия подтвердила, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Яд обнаружили в его биомедицинских пробах. Вещество, которым его отравили, формально не запрещено, но по своей структуре сходно с двумя химикатами из группы «Новичок», которые были запрещены в ноябре 2019 года.