Украина ввела санкции против сотрудников ФСБ, причастных к отравлению Навального

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против семи сотрудников ФСБ России, которые имеют непосредственное отношение к отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Семь сотрудников ФСБ России имели непосредственное отношение к отравлению Алексея Навального, они также попали под санкции», — сообщил он, но не уточнил имена и характер санкций.

Ранее санкции против семи человек, причастных к отравлению Навального, ввели США и Великобритания. В перечень попали оперативник-криминалист Алексей Александров («Алексей Фролов»), сотрудник ФСБ Владимир Паняев, оперативник-криминалист Иван Осипов («Иван Спиридонов»), глава Центра специальной техники ФСБ Владимир Богданов, директор Института криминалистики ФСБ Кирилл Васильев, заместитель директора Института криминалистики Станислав Макшаков и глава Второй службы ФСБ (по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом) Алексей Седов.