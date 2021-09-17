В России начались выборы в Госдуму. Они продлятся три дня

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Artyom Geodakyan\TASS via Getty Images

В России 17 сентября начались выборы в Государственную думу РФ. Согласно решению ЦИК, голосование продлится три дня.

Об этом говорится на сайте ЦИК РФ.

Основным днем голосования считается 19 сентября, а 17 и 18 сентября — дополнительными. Растянуть выборы решили из-за пандемии коронавируса. Также россияне в некоторых регионах могут проголосовать онлайн.

На выборах выбирают 450 депутатов Госдумы России — 225 депутатов по партийным спискам и еще 225 по мажоритарным округам. Согласно данным приближенных к Кремлю социологических служб, партии «Единая Россия» прогнозируют более 40% голосов, партиям КПРФ и ЛДПР — чуть более 10%, партии «Справедливая Россия — За правду» — 6—8%. Еще несколько партий имеют возможность преодолеть барьер в 5%.

Кроме депутатов россияне также будут голосовать за руководителей девяти субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. В некоторых российских городах будут выбирать и местные советы.

Голосование будет и в аннексированном Крыму, в котором РФ создала четыре мажоритарных округа. Страны Запада не признают выборы в Госдуму в Крыму. Также в этот раз Россия привлекла к голосованию и жителей оккупированного Донбасса с российскими паспортами. Открывать свои избирательные участки в ОРДЛО Россия не решилась, поэтому позволила им проголосовать онлайн или же выехать на голосование в Ростовскую область. Для этого боевики на три дня закрыли пункты пропуска с Россией для всех людей кроме тех, кто едет на выборы, а также организовали бесплатный транспорт. В то же время в местных Telegram-каналах и группах в соцсетях активно публиковали скриншоты о том, как оккупационная власть заставляет студентов и бюджетников регистрироваться для голосования или же ехать в Ростовскую область на выборы.

В Европарламенте призвали ЕС быть готовым к непризнанию выборов в Госдуму. Там заявили, что это может произойти из-за массовых фальсификаций.