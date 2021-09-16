Минцифры: Распечатать электронный COVID-сертификат можно будет в конце сентября
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Киберполиция Украины
В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что распечатать COVID-сертификат можно будет в конце сентября.
Об этом пишет пресс-служба ведомства.
«Уже более 700 тысяч украинцев сгенерировали свои внутренние и международные сертификаты в приложении «Дія» и активно пользуются ими. Наши сертификаты официально признаны в ЕС для путешествий за границу. В конце сентября мы добавим возможность получить сертификат на портале «Дія». Сейчас работаем над разработкой услуги», — пояснил министр Михаил Федоров.
Таким образом, получить COVID-сертификат смогут те, кто не имеет ID-паспорта или биометрического загранпаспорта, не имеют «Дія.Підпису» и не пользуются приложением «Дія».
«В конце сентября на портале «Дія» можно будет сгенерировать только сертификат вакцинации при получении двух доз. Впоследствии также будет доступен и COVID-сертификат о получении отрицательного ПЦР-теста», — отметили в ведомстве.
- Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что пандемия коронавируса может длиться от 2 до 5 лет. Украина, по его словам, готова к новой волне. Если потребуется, в ноябре страну ждет локдаун, однако для вакцинированных будут привилегии.
- 13 сентября правительство внесло изменения в постановление о карантине в Украине. Изменения предусматривают, что COVID-сертификаты будут двух видов (так называемые «желтый» или «зеленый») и содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19. «Желтый» сертификат будет содержать информацию о первой прививке, а «зеленый» — о полном курсе вакцинации.