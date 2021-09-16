Минздрав: В Украине усилят ответственность за подделку свидетельств о вакцинации
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- Костя Андрейковец
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Немеш Янош / УНИАН
В Украине участились случаи покупки поддельных международных свидетельств о вакцинации, а также справок о противопоказаниях к прививке. В связи с этим, идет подготовка законодательного акта, который усилит ответственность за подделку медицинских документов.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
В ведомстве напомнили, что подделка документов карается законом и акцентировали на том, что люди с фальшивыми свидетельствами несут угрозу здоровью и жизни окружающих, поскольку могут заражать коронавирусом.
В министерстве отметили, что активно сотрудничают с полицией и СБУ в поиске поддельных документов и их распространителей.
Минздрав просит граждан сообщать полиции о всех случаях продажи поддельных документов о вакцинации.
- 15 сентября во Львовской области полиция задержала мужчину, который подделывал справки о ПЦР-тестах и сертификаты о вакцинации от коронавируса. Он изготовил более 50 COVID-сертификатов и свыше 300 справок.
- До этого СБУ разоблачила в Киеве масштабную схему по подделке документов о вакцинации.