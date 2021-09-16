«ЕС не клуб для избранных»: президент Польши Дуда поддержал вступление Украины и Молдовы в Евросоюз
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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European Parliament / Flickr
Президент Польши Анджей Дуда публично поддержал вступление Украины и Молдовы в Европейский Союз.
Об этом он заявил на неформальной встрече президентов парламентских и полупрезидентских государств-членов Европейского Союза, пишет пресс-служба польского президента.
«Мы не вызовем доверия, если нашим партнерам, которые делают усилия по модернизации и хотят присоединиться к нашему сообществу, не будет оказана такая возможность. Поэтому я говорю о расширении. Мы — Европа, континент, а не клуб для избранных», — отметил Дуда.
По его словам, Евросоюз должен быть открытым для других европейских стран, которые стремятся к вступлению и проводят для этого реформы.
«Недавно я был в Молдове по случаю 30-летия независимости. Я видел молодых людей, которые с энтузиазмом относятся к изменению своей страны. Все мы видели Украину в 2014 году, где молодые патриоты и демократы погибали на баррикадах за то, чтобы их страна имела шанс однажды войти в европейское сообщество. Итак, если мы хотим, чтобы Союз был действительно Европейским Союзом, мы должны продолжать политику расширения», — призвал президент Польши.
- 10 февраля Европейский парламент принял доклад о состоянии реализации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. В нем говорилось, что официальный Евросоюз не признает перспективу членства Украины в ЕС, не желая давать надежду на ее скорейшее вступление в блок. Ведь в ближайшее время ни Украина, ни ЕС не будут к этому готовы. Зато Европарламент придерживается мнения, что украинцам нужно дать цель, к которой можно стремиться.
- В мае Украина, Молдова и Грузия основали новый формат сотрудничества под названием «Ассоциированное трио». Они будут совместно заниматься евроинтеграцией для вступления в ЕС в будущем.