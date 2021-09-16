Следком России открыл дело о подготовке массовых беспорядков на выборах

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Yegor Aleyev \ TASS via Getty Images

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам во время выборов в Госдуму и другие органы власти на местах, которые начнутся в пятницу.

Об этом сообщила пресс-служба СКР.

«Установлено, что группа лиц в составе не менее 11 участников из семи субъектов России создали сеть телеграмм-каналов, в которых размещали публикации и вели агитационную деятельность, направленную на организацию массовых беспорядков на территории Российской Федерации в дни единого голосования с 17 по 20 сентября 2021 года», — говорится в сообщении.

Главное следственное управление СКР завело уголовное дело в отношении некоего Дмитрия Чебанова «и иных лиц» по ч.1.1 ст.212 УК РФ (склонение и вовлечение в организацию и участие в массовых беспорядках).

«Русская служба Би-би-си» сообщает, что Чебанов — создатель телеграм-канала «Что делать». Последний раз его фамилия звучала в новостях 5 сентября, когда он пытался вывесить баннер против властей на здании Центрального детского мира на Лубянке и был задержан полицией.