Следком России открыл дело о подготовке массовых беспорядков на выборах
- Автор:
- Олег Панфилович
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Yegor Aleyev \ TASS via Getty Images
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам во время выборов в Госдуму и другие органы власти на местах, которые начнутся в пятницу.
Об этом сообщила пресс-служба СКР.
«Установлено, что группа лиц в составе не менее 11 участников из семи субъектов России создали сеть телеграмм-каналов, в которых размещали публикации и вели агитационную деятельность, направленную на организацию массовых беспорядков на территории Российской Федерации в дни единого голосования с 17 по 20 сентября 2021 года», — говорится в сообщении.
Главное следственное управление СКР завело уголовное дело в отношении некоего Дмитрия Чебанова «и иных лиц» по ч.1.1 ст.212 УК РФ (склонение и вовлечение в организацию и участие в массовых беспорядках).
«Русская служба Би-би-си» сообщает, что Чебанов — создатель телеграм-канала «Что делать». Последний раз его фамилия звучала в новостях 5 сентября, когда он пытался вывесить баннер против властей на здании Центрального детского мира на Лубянке и был задержан полицией.
- В июле ЦИК России приняла постановление, согласно которому жителям оккупированного Донбасса с российскими паспортами разрешили голосовать на российских выборах в Госдуму. Министерство иностранных дел Украины выразило протест, а Верховная Рада призвала мировое сообщество не признавать выборы в Госдуму РФ.
- В России накануне заявили, что на выборах хотят проголосовать 90 тысяч жителей оккупированного Донбасса.
- Выборы в Государственную думу России будут проходить с 17 по 19 сентября 2021 года. Также россияне будут избирать руководителей девяти субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов.