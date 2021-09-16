В окружении Путина десятки больных коронавирусом. В Кремле рассказали, кто они
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- Костя Андрейковец
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WPA Pool / Pool / Getty Images
Президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении заболели коронавирусом десятки людей, с которыми он общался.
Об этом сообщает ВВС.
«В ближайшем окружении выявлены случаи заболевания коронавирусом. Это не один, не два, а несколько десятков людей», — рассказал Путин, добавив, что с одним из больных он общался в течение целого дня.
При этом, по словам Путина, заболевший был вакцинирован, вероятно, российским препаратом «Спутник V». Сам Путин якобы тоже вакцинирован «Спутником V».
Спикер президента Дмитрий Песков в комментарии агентству Интерфакс уточнил, что в окружении Путина заболели люди, обеспечивающие безопасность.
«Главным образом — это те, кто участвует в обеспечении работы и жизнедеятельности главы государства, его безопасности», — ответил он.
- 13 сентября Путин заявил, что может уйти на карантин из-за проблем с COVID-19 в его окружении. На следующий день он ушел на самоизоляцию.
- Россия остается на пятом месте в мире по количеству случаев заболевания за все время пандемии, но лидирует по суточной смертности. Также в РФ периодически фиксируют рекордное увеличение заболеваемости.