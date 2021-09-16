Боевики обстреляли Счастье, ранив руководителя военно-гражданской администрации

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В Луганской области боевики обстреляли город Счастье, ранив руководителя городской военно-гражданской администрации Александра Дунца.

Об этом «Бабелю» сообщили в Счастьенской ВГА.

По городу выпустили 5 мин калибра 82 мм, попав в одно из зданий, где находятся сотрудники Государственной пограничной службы. Руководителя военно-гражданской администрации Александра Дунца после ранения госпитализировали. После обстрела в здании разбиты 20 окон, повреждены стеклопакеты и входные двери.

Позже штаб ООС сообщил, что обстрелы произошли в 06:40 и в 07:30 с направления населенного пункта Веселая Гора. В результате обстрела были повреждены административное здание отдела пограничной службы и гражданский автомобильный транспорт.

Ранее руководитель украинской стороны Общего центра по контролю и координации прекращения огня Александр Апполонов заявил, что российские боевики на Донбассе значительно усилили интенсивность обстрелов позиций украинской армии.

Он рассказал, что за 11 и 12 сентября украинская сторона направила главе миссии ОБСЕ 109 нот по факту нарушения режима прекращения огня и гибели военнослужащих. По словам Апполонова, такого дерзкого огня не было на протяжении последних пяти лет. При этом украинские войска режим прекращения огня соблюдают, на это указывают отчеты ОБСЕ.