В Европарламенте призвали ЕС не признавать выборы в Госдуму России
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Christian Thiel / Getty Images
В Европейском парламенте призывают ЕС быть готовым не признавать выборы в Госдуму России.
Об этом говорится в проекте будущей стратегии отношений ЕС с Россией, пишет EU Reporter.
«ЕС должен быть готов не признавать парламент России и рассмотреть вопрос об исключении России из международных организаций с парламентскими ассамблеями, в частности с Парламентской ассамблеи Совета Европы, если парламентские выборы 2021 года в России будут признаны мошенническими и такими, которые были проведены с нарушением демократических принципов и международного права», — говорится в документе.
В документе отмечается, что люди в России должны иметь право выбора, а когда оппозиция сидит в тюрьме и не допускается к выборам, тогда права выбора нет.
Также европарламентарии отмечают, что ЕС должен сотрудничать с Россией только в тех вопросах, которые представляют общий интерес, в частности изменение климата, глобальная безопасность, контроль над вооружениями и другие.
- В июле ЦИК России приняла постановление, согласно которому жителям оккупированного Донбасса с российскими паспортами разрешили голосовать на российских выборах в Госдуму. Министерство иностранных дел Украины выразило протест, а Верховная Рада призвала мировое сообщество не признавать выборы в Госдуму РФ.
- В России накануне заявили, что на выборах хотят проголосовать 90 тысяч жителей оккупированного Донбасса.
- Выборы в Государственную думу России будут проходить с 17 по 19 сентября 2021 года. Также россияне будут избирать руководителей девяти субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов.