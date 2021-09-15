Офис генпрокурора открыл уголовное дело в отношении нардепа Лероса. Его подозревают в имитации нападения на самого себя
- Авторы:
- София Телишевская, Оксана Коваленко
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УНИАН
Генеральный прокурор открыл уголовное производство и поручил ГБР вести следствие в отношении «возможного совершения преступления народным депутатом Гео Леросом».
Об этом сообщил начальник отдела ГСУ ГБР Максим Зинорук в интервью журналистам, которое транслировал телеканал «Украина 24».
Основанием для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований стала публикация в Тelegram-каналах ролика, где предположительно фигурирует Лерос.
«На видео человек похожий на народного депутата Украины Гео Лероса подыскивает соучастников для имитации нападения на себя», — добавил правоохранитель.
Предварительно дело квалифицировали как приготовление к преступлению (ч. 1 ст. 14 УК) и введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа (ч. 2 ст. 384 УК Украины), но по результатам следственных действий и при наличии других оснований квалификация может быть изменена.
Проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия. Планируется назначение соответствующих экспертиз с целью подтверждения или опровержения наличия монтажа на видео, идентификации изображенного лица, а также исследования содержания разговора.
28 августа 2020 года Лерос заявил о возможном поджоге своего автомобиля. Инцидент он связал со своей политической деятельностью. Через месяц Лерос заявил, что нардеп «Слуги народа» Николай Тищенко и Денис Комарницкий готовят на него нападение. Однако 13 сентября 2021 года Государственное бюро расследований со ссылкой на смонтированное видео заявило, что Лерос якобы обсуждал детали организации нападения на себя и поджога своего Mercedes Benz — это может быть преступлением.
- 1 сентября 2020 года с трибуны Верховной Рады Лерос обвинил президента в «слиянии со старой системой» и нарушении предвыборных обещаний. В тот же день его исключили из фракции. Лерос заявил, что это произошло по распоряжению Зеленского, хотя сам президент это отрицает. 2 сентября Лероса исключили из фракции «Слуга народа», а Зеленский назвал его «взяточником» и «предателем».
- В начале октября 2020 года Лерос опубликовал пленки, на которых записаны разговоры «смотрящего за Киевом» Дениса Комарницкого с заместителем председателя фракции «Слуги народа» Николаем Тищенко. Последний подал иск против Лероса.
- В марте 2021 года Лерос обнародовал в Facebook видео, где брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис обсуждает вопрос назначения на различные государственные должности. На видео со скрытой камеры Денис Ермак говорит о том, как продвигаются «нужные» законопроекты в Верховной Раде, должности в Киевской таможне и компании «Укрзалізниця».