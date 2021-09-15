ЕС заявил о намерениях начать диалог с правительством «Талибана» в Афганістане

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European Parliament / Flickr

Европейский Союз хочет начать диалог с «правительством» талибов в Афганистане.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель во время выступления в Европарламенте, цитирует Deutsche Welle.

«Кризис в этой стране не прошел. Если мы хотим как-то повлиять на процессы там, нам не остается ничего другого, как наладить контакт с «Талибаном», — отметил Боррель.

ЕС планирует обсудить с представителями действующего «правительства» Афганистана, насколько возможно дипломатическое присутствие Евросоюза в Кабуле. Также ЕС намерен продолжить оказывать гуманитарную помощь Афганистану и хочет присмотреться, как новая власть управляет страной. Для Брюсселя «особо важное» значение имеет вопрос соблюдения прав человека и права на образование для женщин и детей. «Возможно, это оксюморон — говорить о правах человека, но мы должны спросить их об этом», — сказал Боррель.

Глава дипломатии также предупредил, что ЕС должен подготовиться к волне беженцев из Афганистана, если талибы предоставят людям возможность выехать из страны. Однако ожидается, что поток беженцев будет не таким мощным, как из Сирии в 2015 году.