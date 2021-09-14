Заседание ВСК по делу «вагнеровцев» не состоялось из-за отсутствия кворума

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Заседание Временной следственной комиссии относительно операции по задержанию российских наемников «ЧВК Вагнера» не состоялось из-за отсутствия кворума.

Об этом сообщил бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба, пишет «Радио Свобода».

«Заседание не проходило, я пообщался с народной депутатом Марьяной Безуглой, она сообщила, что кворум отсутствует, поэтому договорились на понедельник», — сказал он.

Один из журналистов спросил, считает ли Бурба, что его увольнение было связано с операцией по задержанию сотрудников российской «Частной военной компании Вагнера», тот ответил — «нет».

Бурба не ответил на ряд вопросов, но сообщил, что прибыл в Украину за полтора часа до запланированного начала заседания, потому что «возил на лечение ребенка».