Bihus.Info: Минобразования отправило диссертацию нардепа Кивы на углубленное изучение
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
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УНИАН
Министерство образования и науки отправило кандидатскую диссертацию нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильи Кивы на углубленное изучение.
Об этом сообщает Bihus.Info.
Такое решение принял экспертный совет министерства на заседании 14 сентября. Совет также приглашал народного депутата на это заседание, где должны были рассматривать его диссертацию. Однако Илья Кива не пришел.
«Экспертный совет принял решение отправить эту работу на углубленное изучение в несколько научных заведений», — сообщил Bihus.Info один из членов экспертной комиссии после заседания.
Другой представитель комиссии отметил, что к диссертации Кивы «есть серьезные замечания». Изучать работу нардепа экспертный совет начал еще на заседании 15 июня.
На этом же заседании экспертный совет рассматривал докторскую диссертацию Ирины Жуковой — официальной оппонентки Ильи Кивы на защите его кандидатской диссертации. Из материалов Bihus.Info следует, что Ирина Жукова могла участвовать в фальсификации документов в диссертации нардепа на сайте МАУП.
- 26 апреля стало известно, что Кива защитил кандидатскую диссертацию и теперь может получить научную степень — кандидат наук по государственному управлению. Защита проходила в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости, члены комиссии проголосовали единогласно (13 — за). Во время защиты трое неизвестных мужчин блокировали вход в аудиторию, а сам Кива хамил журналистам.
- Позже журналисты Bihus.Info выпустили видео, в котором разобрали диссертацию Кивы. В ней много неточностей, нет конкретики, путаница в источниках, поддельные документы и прочее.
- Позже в аттестационной коллегии Министерства образования и науки, которая присуждает ученую степень, заявили, что диссертацию Кивы могут направить на повторное рецензирование.
- Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что его ведомство не получило ни одной жалобы о нарушениях в диссертации Кивы.