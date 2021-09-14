Times: Россия отправит тысячу «вагнеровцев» в помощь хунте в Мали, где уже 9 лет идет война с исламистами

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Российская «Частная военная компания Вагнера» заключает договор с военной хунтой, которая правит западноафриканским государством Мали. Договоренности между сторонами находятся на завершающей стадии и предусматривают контракты для тысячи наемников.

Об этом сообщает Times и Reuters со ссылкой на собственные источники среди дипломатии.

В Мали наемники будут обучать местных военных и охранять ведущих деятелей хунты полковника Ассими Гоита, которые фактически правят государством после военных переворотов.

Пресс-секретарь Министерства обороны Мали отказался подтвердить информацию о договоренности с «ЧВК Вагнера», но признал, что страна намерена усилить связь с Россией.

Впрочем, Reuters пишет, что информацию о развертывании российских наемников в Мали подтвердили уже семь источников среди дипломатов и представителей структур безопасности. Однако они не назвали точное количество «вагнеровцев» — один источник говорит о тысяче человек, два других считают, что их будет меньше.

На фоне этой информации Франция с помощью партнеров, в частности США, пытается убедить военную хунту Мали отказаться от развертывания российских наемников в стране. До 1960 года Мали была колонией Франции, поэтому с 2013 года Париж активно участвует в борьбе с исламистскими группировками в стране. Так, в рамках операций «Сервал» и «Бархан» погибли более 50 французских военных.

После военного переворота 2020 года отношения Франции и Мали ухудшились из-за того, что военная хунта не выполнила обещания провести выборы в феврале 2021 года.