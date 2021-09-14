Премьер Шмыгаль заявил, что во время локдауна транспорт останавливать не планируют
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
УНИАН / Ратынский Вячеслав
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что общественный транспорт во время локдауна закрывать не планируют.
Об этом пишет Интерфакс.
«Закрывать [общественный транспорт] пока мы не планируем. Адаптивный карантин остается адаптивным, как и был», — сказал Шмыгаль.
По его словам, для коллективов перевозчиков будут действовать такие же требования по вакцинации, как и для других субъектов.
Что касается пассажиров, они будут обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
«В общественном транспорте требовать сертификаты нецелесообразно», — подчеркнул премьер.
- 13 сентября правительство внесло изменения в постановление о карантине в Украине. Изменения предусматривают, что будет два вида COVID-сертификатов (так называемые «желтый» или «зеленый») с информацией о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19. «Желтый» сертификат будет содержать информацию о первой прививке, а «зеленый» — о полном курсе вакцинации.
- Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что пандемия коронавируса может продлиться от 2 до 5 лет. Украина, по его словам, готова к новой волне. Если потребуется, в ноябре страну ждет локдаун, однако для вакцинированных будут привилегии.