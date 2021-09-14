СЦКК: Количество обстрелов на Донбассе растет в геометрической прогрессии

Новости

Руководитель украинской стороны Совместного центру по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) Александр Апполонов заявил, что российские боевики на Донбассе значительно усилили интенсивность обстрелов позиций украинской армии.

Телеканалу «Дом» он рассказал, что за 11 и 12 сентября украинская сторона направила главе миссии ОБСЕ 109 нот по факту нарушения режима прекращения огня и гибели военнослужащих.

«За эти двое суток четверо военнослужащих погибли, 15 были ранены. Всего за двое суток вооруженными формированиями Российской Федерации было осуществлено 47 обстрелов с применением минометов калибра 82 и 120 мм, артиллерии калибра 122 мм, противотанковых ракетных комплексов, стрелкового оружия и других средств ближнего боя», — сказал Апполонов.

Читайте также: Главнокомандующий ВСУ Залужный назвал численность российских войск на границе и на Донбассе

По его словам, такого дерзкого огня не было на протяжении последних пяти лет. При этом украинские войска режим прекращения огня соблюдают и на это указывают отчеты ОБСЕ.

По мнению Апполонова, такая активность боевиков обусловлена началом активной фазы военных учений «Запад-2021», которые проходят в Беларуси, и началом выборов в Госдуму России с привлечением жителей оккупированных территорий Донбасса.

«Еще одним фактором, по моему мнению, также являются попытки показать человечеству мощь своих незаконных вооруженных формирований путем проведения некоторых акций гибридной войны. Это все сопровождается и применением СМИ как Российской Федерации, так и интернет-изданий, которые действуют на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», — добавил Апполонов.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны, российское командование наращивает группировки боевиков «ЛНР» и «ДНР», а также запланировало сборы со снайперами, корректировщиками артиллерийского огня, инженерно-саперными подразделениями и учения по боевой стрельбе танковых, минометных и артиллерийских подразделений, в том числе реактивно-артиллерийских батарей.