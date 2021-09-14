Минздрав хочет хотят установить спецкамеры для проверки соблюдения карантина
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Министерство здравоохранения хочет установить специальные камеры для мониторинга соблюдения карантина.
Об этом в интервью Liga.net рассказал главный санврач Игорь Кузин.
Он отметил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом будут осуществляться частые поездки с проверками в регионы.
«Будут установлены специальные камеры в торговых центрах на уровне областей страны, которые позволят увидеть, сколько людей не используют маски или не соблюдают социальную дистанцию», — сообщил Кузин.
- 13 сентября правительство внесло изменения в постановление о карантине в Украине. Изменения предусматривают, что COVID-сертификаты будут двух видов (так называемые «желтый» или «зеленый») и содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19. «Желтый» сертификат будет содержать информацию о первой прививке, а «зеленый» — о полном курсе вакцинации.
- Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что пандемия коронавируса может длиться от 2 до 5 лет. Украина, по его словам, готова к новой волне. Если потребуется, в ноябре страну ждет локдаун, однако для вакцинированных будут привилегии.