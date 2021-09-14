На Закарпатье уже объявили о переходе в «желтую» карантинную зону
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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В Закарпатской области сообщили, что со следующего понедельника регион переходит в «желтую» карантинную зону.
Об этом в Facebook сообщил глава местной ОГА Анатолий Полосков.
Он отметил, что переход в «желтую» зону означает закрытие школ, где вакцинированы менее 80% учителей. По его словам, пока только в пяти общинах выполняется этот показатель.
«Ситуацию еще можно исправить, если работники образования с полной ответственностью отнесутся к своей обязанности заботиться о здоровье детей и обеспечивать непрерывность образовательного процесса, и сделают первую дозу прививки на этой неделе. В противном случае учебные заведения будут закрыты, и образовательный процесс будет приостановлен до достижения установленного уровня вакцинации», — пояснил Полосков.
- 13 сентября правительство внесло изменения в постановление о карантине в Украине. Изменения предусматривают, что COVID-сертификаты будут двух видов (так называемые «желтый» или «зеленый») и содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19. «Желтый» сертификат будет содержать информацию о первой прививке, а «зеленый» — о полном курсе вакцинации.
- Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что пандемия коронавируса может длиться от 2 до 5 лет. Украина, по его словам, готова к новой волне. Если потребуется, в ноябре страну ждет локдаун, однако для вакцинированных будут привилегии.