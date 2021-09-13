Кабмин изменил карантинные ограничения и ввел «желтый» и «зеленый» COVID-сертификаты

Новости

NurPhoto / Contributor

Кабинет министров принял изменения в постановление, которое устанавливает новые карантинные нормы для предотвращения распространения COVID-19. Постановление вступает в силу через 7 дней с момента опубликования.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Изменения предусматривают, что COVID-сертификаты будут двух видов (так называемые «желтый» или «зеленый») и будут содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате теста (действует 72 часа) или о выздоровлении от COVID-19. В «желтом» сертификате будет информация о первой прививке, в «зеленом» — о полном курсе вакцинации.

В случае введения «желтого» уровня эпидемической опасности упростили требования к работе учебных заведений. Они будут работать при наличии не менее 80% работников с «желтыми» или «зелеными» COVID-сертификатами.

Также не будут применяться ограничения «желтого» уровня эпидемопасности, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, сотрудников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь «желтые» или «зеленые» COVID-сертификаты.

Окончательное решение о том, предоставлять ли услуги только вакцинированным и соблюдать ли все карантинные ограничения, остается за владельцем заведения.

В случае введения «красного» уровня эпидемической опасности учебные заведения будут работать, только если 100% сотрудников имеют «зеленые» COVID-сертификаты.

Кроме того, действующие ограничения «красного» уровня не будут применяться при условии наличия у всех участников (посетителей), сотрудников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных и развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов «зеленых» COVID-сертификатов.

Если у человека, пересекающего границу Украины, есть «желтый» или «зеленый» сертификат о вакцинации или выздоровлении от COVID-19, он может не проходить самоизоляцию. Это же касается и лиц, прибывающих с временно оккупированных территорий.

Министерство здравоохранения подчеркивает, что COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, печатать их на бумаге соответствующего цвета не требуется.