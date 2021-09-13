Компания Epic Games подала апелляцию на решение суда по делу против Apple

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Компания Epic Games подала апелляцию на решение Федерального окружного суда Северного округа Калифорнии по иску против Apple, призвав суд высшей инстанции пересмотреть дело и отменить решение судьи.

Об этом говорится в документах, а детали сообщает The Verge.

Epic Games подала апелляцию в Апелляционный суд США девятого округа на окончательное решение, которое вынесли 10 сентября 2021 года. О юридических основаниях для апелляции Epic сообщается мало, но, вероятно, она продолжит обвинять Apple в монополизме (Окружной суд эти обвинения отверг).

На суде Epic Games утверждала, что Apple — монополист, поскольку требует от разработчиков использовать ее платежную систему для покупок внутри игр. Однако судья Ивонн Гонсалес Роджерс пришла к выводу, что Epic не смогла доказать, что Apple является монополистом на рынке мобильных игр.

Однако суд все же удовлетворил один из 10 пунктов иска Epic Games: Apple не имеет права запрещать разработчикам оставлять в своих приложениях ссылки на альтернативные платежные системы (этим App Store нарушает антимонопольное законодательство Калифорнии).