В Украине за сутки выявили более тысячи новых случаев заражения коронавирусом
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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В Украине за минувшие сутки, 12 сентября, выявили 1 205 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 149 детей и 23 медика.
Об этом пишет Министерство здравоохранения в своем Facebook.
Из-за болезни в больницы попали 833 человека, а 18 больных умерли от осложнений. В то же время 758 человек выздоровели от коронавируса.
Больше всего новых случаев зафиксировали в г. Киев (166), Тернопольской (148), Черновицкой (120), Житомирской (88) и Львовской (86) областях.
Также за минувшие сутки сделали 45 тысяч прививок против коронавируса — 16 тысяч людей получили первую дозу вакцины, а 28 тысяч — вторую дозу.
- Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что пандемия коронавируса может длиться от 2 до 5 лет. Украина, по его словам, готова к новой волне. Если потребуется, в ноябре страну ждет локдаун, однако для вакцинированных будут привилегии.
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