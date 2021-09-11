Секретарь СНБО: В украинской аграрной сфере есть как минимум два-три олигарха
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- София Телишевская
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Офіс президента України / Facebook
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал мораторий на продажу сельскохозяйственной земли примером влияния олигархов на экономику Украины. Он считает, что в украинской аграрной сфере есть как минимум два или три олигарха.
Об этом он сказал во время выступления на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве.
«Десятки лет в Украине именно латифундисты, которым нужно было время, чтобы накопить свои земельные участки, пользовались возможностью, коррумпировали Верховную Раду, и она постоянно отказывала в свободной продаже земли. В конце концов это произошло», — сказал он.
По мнению Данилова, именно отсутствие свободной продажи сельскохозяйственной земли сыграло свою роль в становлении олигархической системы в этом секторе экономики.
«Мы имеем уже как минимум два-три олигарха именно в аграрной сфере, которые построили свою систему благодаря тому, что наше законодательство [запрещало свободную продажу земли]», — добавил секретарь СНБО.
- 31 марта 2020 года Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект о рынке земли. Его поддержали 259 нардепов. Рынок земли официально заработал с 1 июля 2021 года и не будет действовать на оккупированных территориях.
- Первые два года землю смогут покупать только физические лица (граждане Украины) и не более 100 гектаров в одни руки. С 1 января 2024 года землю смогут покупать юридические лица — не более 10 тысяч гектаров в одни руки. Земли государственной и коммунальной собственности продавать не будут. Вопрос о продаже земли иностранцам будет решаться на Всеукраинском референдуме.