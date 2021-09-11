Бежавшая в Варшаву беларусская атлетка Тимановская подала заявление на получение польского гражданства

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Беларусская спортсменка Кристина Тимановская, бежавшая в Варшаву, намерена получить польское гражданство и представлять эту страну на международных соревнованиях.

Об этом она заявила изданию Welt am Sonntag, пишет Deutsche Welle.

«Я уже подала документы. Мой план — как можно быстрее начать выступать за Польшу», — отметила Тимановская.

Сейчас девушка живет в Варшаве вместе с мужем, который тоже бежал из Беларуси. Спортсменка рассказывает, что у нее больше нет «нормальной жизни» — она круглосуточно находится под охраной, из-за чего не может просто так выйти в город.

Сейчас повседневная жизнь супругов состоит в основном из встреч с представителями власти или врачом. Впрочем, Тимановская не жалеет о своем переезде в Польшу.

«Я думаю, это был правильный путь. Возможно, я была слишком эмоциональна в некоторые моменты», — сказала она. Атлетка отметила, что сейчас не может представить себе возвращение в Беларусь, в частности чтобы повидаться с семьей.