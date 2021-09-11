Глава ОП Ермак: Россия уже начала использовать «Северный поток — 2» как оружие против Украины

Новости

Ратинский Вячеслав / УНИАН

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия уже начала использовать газопровод «Северный поток — 2» как оружие против Украины.

Об этом он рассказал на конференции YES Brainstorming в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

«Мы считаем, что уже сегодня можно говорить о том, что Россия начала использовать Nord Stream как оружие против Украины. Если вы имели возможность вчера увидеть цены, по данным биржи IC Future в ходе торгов цена октябрьского фьючерса на газ на индекс TTF превысила 700 долларов за тысячу кубометров на максимум, достигнув 57,25 евро за МВт/час», — сказал Ермак.

Он напомнил, что США во время визита президента Владимира Зеленского пообещали Украине конкретные шаги в случае запуска российского газопровода, но эти обещания должны «лечь на бумагу».

«Сегодня Украина вынуждена верить не словам, а реальным шагам», — добавил Ермак.

Также он отметил, что вопросы «Северного потока — 2» и транзита газа через Украину стоит рассматривать в «нормандском формате».

«И поэтому уже несколько раз я говорил об этом с коллегами «нормандского формата». Мы считаем абсолютно логичным добавить к таким важным вопросам, как прекращение огня, общее урегулирование конфликта [на Донбассе]», — пояснил Ермак.