Суд вынес окончательное решение по делу Epic Games против Apple. Что решили

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Судья Окружного суда США Ивонн Гонсалес Роджерс вынесла окончательное решение по делу Epic Games против Apple.

Согласно судебному постановлению, Apple не имеет права запрещать разработчикам оставлять в своих приложениях ссылки на альтернативные платежные системы и уведомлять о них пользователей, пишет The Verde.

По словам судьи, это правило App Store нарушает антимонопольное законодательство Калифорнии и его необходимо изменить.

Речь идет не только о разрешении на упоминания платежных систем, но и о прямых ссылках на сторонние сервисы за пределами магазина Apple, где можно совершить транзакцию.

Альтернативные платежи — единственный пункт, по которому суд занял сторону Epic Games — 9 из 10 пунктов выиграла Apple, и монополистом компанию не признали.

Суд не может окончательно постановить, что Apple — монополист, ни по федеральному антимонопольному законодательству, ни по законодательству штата. Тем не менее в ходе разбирательства выяснилось, что Apple действительно предпринимала действия, считающиеся антиконкурентными в Калифорнии.

«Суд согласился с заявлениями Apple о том, что Epic Games нарушила условия соглашения. Доводы представителей Epic назвали «слишком общими», и теперь разработчики должны выплатить соответствующую компенсацию», — сказала судья Северного округа штата Калифорния.

При этом она отметила, что все больше компаний считают комиссию App Store слишком большой. Однако это не означает, что разработчики вольны нарушать условия уже заключенного договора.

Решение суда вступит в силу 9 декабря— у Apple есть право оспорить его.