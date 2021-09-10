«Плохие дороги» и «Носорог». Названы фильмы-участники нацотбора от Украины на «Оскар»

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Bill Eppridge / Contributor / Getty Images

Украинский оскаровский комитет объявил пять фильмов-участников национального отбора на выдвижение на премию американской киноакадемии «Оскар» от Украины.

Об этом сообщает Госагентство по вопросам кино.

В перечень вошли:

«Отблеск» режиссера Валентина Васяновича. Фильм рассказывает историю военного хирурга из Днепра, который возвращается домой после российского плена и пытается заново построить отношения с женой и дочерью.

Государственное агентство Украины по вопросам кино

«Стоп, земля» Екатерины Горностай. Картина о 16-летней школьнице из Киева, которая влюбляется в одноклассника.

«Носорог» Олега Сенцова — криминальная драма о лихих 90-х в Украине. В центре сюжета — преступник по кличке Носорог, жизнь которого круто меняется после знакомства с одним загадочным человеком. Главную роль в картине сыграл активист Сергей Филимонов — участник боевых действий на Донбассе, лидер молодежного движения «Гонор».

«Плохие дороги» Натальи Ворожбит. Фильм состоит из четырех новелл об отношениях людей, события происходят на дорогах востока Украины в течение 2015 года.

«Почему я живой» Виллена Новака. Фильм рассказывает историю любви украинки и еврея в начале Второй мировой войны.