Киевский метрополитен в часы пик будет работать с ограничениями

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Київський метрополітен

В Киеве из-за карантинных ограничений и роста количества больных метрополитен возвращает практику ограничения входа на станции в час пик. Полноценно закрывать метро не будут — только ограничат количество открытых дверей, чтобы замедлить поток.

Об этом сообщает «Киевский метрополитен».

«Уважаемые пассажиры, карантинные меры продолжаются. В пиковые часы метрополитен работает с ограничениями на вход. Это позволяет уменьшить скопления людей внутри станций», — говорится в сообщении.

Метрополитен напоминает о соблюдении масочного режима и просит оплачивать поездки бесконтактно, чтобы не создавать лишние очереди.