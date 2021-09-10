Строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершено
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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Nord Stream 2 / Aксель Шмідт
Строительство трубопровода «Северный поток — 2» полностью завершили в 08:45 по Киеву в пятницу, 10 сентября.
Об этом сообщила российская газодобывающая компания «Газпром».
Перед этим глава «Газпрома» Миллер заявил, что поставки по газопроводу начнутся уже в отопительном сезоне 2021 года.
Проект «Северный поток — 2» (оператором является созданная российским монополистом «Газпромом» компания Nord Stream 2 AG) предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тысячи километров, каждая общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. По ним Россия будет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.
- 21 июля 2021 года США достигли договоренности с Германией о «Северном потоке — 2». Предполагается, что Берлин будет добиваться от России продолжить транзит газа через Украину на 10 лет. Также в Германии обязались принимать меры в случае, если Россия начнет использовать газ как способ давления на Украину. Отдельным пунктом указана масштабная финансовая помощь Украине для модернизации украинской ГТС. При этом для Украины никаких гарантий транзита нет. Впоследствии глава «Газпрома» заявил о готовности продолжить транзит газа через Украину и после 2024 года. Это же заявил и Владимир Путин.