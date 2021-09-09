Пожар в костеле Святого Николая: при Минкультуры создадут рабочую группу, которая будет контролировать расходы на ремонт

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Епископ Виталий Кривицкий / Facebook

При Министерстве культуры создадут рабочую группу, которая будет контролировать работы, подрядчиков, деньги и информировать украинцев о ходе реставрации костела Святого Николая, который пострадал от пожара.

Об этом 9 сентября в Facebook написал основатель маркетплейса Rozetka Владислав Чечеткин, который пожертвовал 1 миллион гривен на восстановление костела.

В рабочую группу войдут и представители от бизнеса. Все юридическое сопровождение более 20 компаний, которые пожертвовали средства на ремонт, доверили юристу Маси Найему.

Экспертиза, после которой в костеле можно будет начать ремонтные работы, будет готова в начале октября. По состоянию на 5 сентября на ремонт костела бизнес и неравнодушные собрали почти 30 миллионов гривен, нужно 75.

Возгорание в костеле Святого Николая произошло 3 сентября между первым и вторым этажами, огонь быстро распространился на кровлю здания. Информация о пожаре поступила к спасателям в 21:49, в 22:40 пожар был локализован, а по состоянию на 23:00 открытого огня внутри костела уже не было.