В российском модуле МКС очередная аварийная ситуация. В «Роскосмосе» уверяют, что все под контролем
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- Костя Андрейковец
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В ночь на 9 сентября в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС) сработала пожарная сигнализация — экипаж заметил задымление и запах горелого пластика.
Об этом стало известно из переговоров экипажа с Землей, транслируемых NASA, сообщает агентство РИА Новости.
Космонавт Олег Новицкий передал в Центр управления полетами, что приборы модуля показали наличие вредных веществ около медицинского шкафа. Астронавт Европейского космического агентства Тома Песке также сообщил, что в американский сегмент МКС через вентиляцию попал запах горелого пластика или электроники.
В «Роскосмосе» заявили, что ситуация под контролем и сейчас «все системы работают штатно».
В ведомстве рассказали, что сигнализация и датчик сработали во время автоматической подзарядки аккумуляторов. Задымление экипаж устранил с помощью фильтра очистки воздуха.
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