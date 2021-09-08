В оккупированном Крыму ФСБ после допроса отпустила бывшего члена Меджлиса, который был свидетелем по делу Джемилева

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В оккупированном Крыму силовики из ФСБ отпустили Эльдара Менсеитова — бывшего члена Меджлиса крымскотатарского народа по Симферопольскому району. Его задержали утром 8 сентября, он является свидетелем по делу лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, которого заочно судят в Крыму.

Об этом сообщество «Крымская солидарность» сообщило вечером в среду, 8 сентября.

Менсеитову — 51 год, у него инвалидность третьей группы. Его допросили следователи ФСБ, после этого он вернулся в свой дом в поселке Молодежное в Крыму.

«С ним провели определенный опрос, после чего привезли обратно, остановившись возле дома. Он находится в утомленном состоянии, но чувствует себя нормально», — рассказал юрист.

Напомним, что за домом Менсеитова в поселке Молодежное следили две машины, а ближе к ночи на 8 сентября к дому приехала «газель» и два автомобиля. После этого Менсеитова увезли в неизвестном направлении.

Правозащитники отмечают, что 18 июня 2021 года Эльдар Менсеитов давал в суде города Армянск показания в качестве свидетеля защиты по делу Мустафы Джемилева.