В оккупированном Крыму ФСБ после допроса отпустила бывшего члена Меджлиса, который был свидетелем по делу Джемилева
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- Ангелина Шеремет
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TASS \ TASS via Getty Images
В оккупированном Крыму силовики из ФСБ отпустили Эльдара Менсеитова — бывшего члена Меджлиса крымскотатарского народа по Симферопольскому району. Его задержали утром 8 сентября, он является свидетелем по делу лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, которого заочно судят в Крыму.
Об этом сообщество «Крымская солидарность» сообщило вечером в среду, 8 сентября.
Менсеитову — 51 год, у него инвалидность третьей группы. Его допросили следователи ФСБ, после этого он вернулся в свой дом в поселке Молодежное в Крыму.
«С ним провели определенный опрос, после чего привезли обратно, остановившись возле дома. Он находится в утомленном состоянии, но чувствует себя нормально», — рассказал юрист.
Напомним, что за домом Менсеитова в поселке Молодежное следили две машины, а ближе к ночи на 8 сентября к дому приехала «газель» и два автомобиля. После этого Менсеитова увезли в неизвестном направлении.
Правозащитники отмечают, что 18 июня 2021 года Эльдар Менсеитов давал в суде города Армянск показания в качестве свидетеля защиты по делу Мустафы Джемилева.
- 3—4 сентября сотрудники ФСБ задержали в Крыму заместителя главы Меджлиса Джеляла, а также Эльдара Одаманова, братьев Азиза и Асана Ахтемовых, а также Шевкета Усеинова.
- После этого родственники и неравнодушные крымчане вышли к зданию ФСБ в Симферополе с протестом. Силовики задержали около 50 человек, отпустив примерно 40 на следующий день. Вскоре правозащитная «Крымская солидарность» сообщила, что полиция отпустила всех задержанных, кроме отца и еще одного брата Ахтемовых.
- Джелялу, Ахтемовым, Одаманову и Усеинову предъявили обвинение в диверсии. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Арестовали их 6 сентября. В ФСБ заявили, что они участвовали в диверсии на газопроводе.