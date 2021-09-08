В Кабмине подтвердили отставку трех независимых членов наблюдательного совета «Нафтогаза»

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Гонтарь Владимир / УНИАН

Министерство экономики получило заявления об отставке трех независимых членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз».

Об этом заявил вице-премьер и министр экономики Алексей Любченко на заседании правительства.

«Предлагается Министерству экономики вместе с «Нафтогаз Украина» принять меры по проведению отбора на три должности независимых членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», — сказал Любченко.

В то же время премьер Денис Шмыгаль отметил, что до конца ноября будет проведен отбор еще четырех независимых членов наблюдательного совета «Нафтогаза». Это позволит выбрать руководителя «Нафтогаза» до мая 2022 года.

В отставку подали Клэр Споттисвуд, которая была председателем наблюдательного совета, а также Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден. Причиной такого решения стало назначение главой «Нафтогаза» Юрия Витренко.

«Мы очень обеспокоены будущим «Нафтогаза»: нас беспокоит и финансовое состояние, и возможность вести производство, поскольку инвестиции не идут. Юрий [Витренко] не позволяет делать инвестиции, компания как бы в замороженном состоянии, и люди боятся», — описала ситуацию Споттисвуд.

По ее словам, после его назначения почти не было нормального общения компании с наблюдательным советом, из компании начали увольняться талантливые руководители, а сам Витренко не отвечал на письма от наблюдательного совета.

«Причина, почему мы подали в отставку, — мы никакого решения не можем принять, не хотим быть свидетелями того, что делается при Витренко», — подтвердил такую позицию Лескуа.

Он отметил, что наблюдательный совет предлагал Витренко временно приостановить полномочия до решения суда по предписанию НАПК, но получил отказ.