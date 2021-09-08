В Кабмине подтвердили отставку трех независимых членов наблюдательного совета «Нафтогаза»
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- Алексей Ярмоленко
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Гонтарь Владимир / УНИАН
Министерство экономики получило заявления об отставке трех независимых членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз».
Об этом заявил вице-премьер и министр экономики Алексей Любченко на заседании правительства.
«Предлагается Министерству экономики вместе с «Нафтогаз Украина» принять меры по проведению отбора на три должности независимых членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», — сказал Любченко.
В то же время премьер Денис Шмыгаль отметил, что до конца ноября будет проведен отбор еще четырех независимых членов наблюдательного совета «Нафтогаза». Это позволит выбрать руководителя «Нафтогаза» до мая 2022 года.
В отставку подали Клэр Споттисвуд, которая была председателем наблюдательного совета, а также Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден. Причиной такого решения стало назначение главой «Нафтогаза» Юрия Витренко.
«Мы очень обеспокоены будущим «Нафтогаза»: нас беспокоит и финансовое состояние, и возможность вести производство, поскольку инвестиции не идут. Юрий [Витренко] не позволяет делать инвестиции, компания как бы в замороженном состоянии, и люди боятся», — описала ситуацию Споттисвуд.
По ее словам, после его назначения почти не было нормального общения компании с наблюдательным советом, из компании начали увольняться талантливые руководители, а сам Витренко не отвечал на письма от наблюдательного совета.
«Причина, почему мы подали в отставку, — мы никакого решения не можем принять, не хотим быть свидетелями того, что делается при Витренко», — подтвердил такую позицию Лескуа.
Он отметил, что наблюдательный совет предлагал Витренко временно приостановить полномочия до решения суда по предписанию НАПК, но получил отказ.
- Правительство 28 апреля уволило главу «Нафтогаза» Андрея Коболева и наблюдательный совет. До избрания нового состава правления его функции должен выполнять действующий состав, но он подал в отставку. Причиной отставки главы и наблюдательного совета «Нафтогаза» правительство назвало их неудовлетворительную работу. Отставку Коболева раскритиковали западные партнеры Украины.
- Новым руководителем компании сроком на один год назначен Юрий Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики.
- 15 июня глава НАПК Александр Новиков издал предписание, по которому Кабинет министров должен отменить контракт с главой НАК «Нафтогаз Украины» Юрием Витренко. По мнению агентства, его назначение нарушило закон. Позже ОАСК остановил действие предписания.