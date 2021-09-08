CNN: США знали о спецоперации с «вагнеровцами» и поддерживали ее

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Скриншот с сюжета «Беларусь 1»

Американское издание CNN со ссылкой на трех бывших высокопоставленных должностных лиц украинской разведки сообщило, что разведка США якобы поддерживала спецоперацию по задержанию членов «Частной военной компании Вагнера».

По словам представителей украинской разведки, операция получала американские деньги, техническую помощь и советы от ЦРУ о том, как задержать российских наемников.

Впрочем, чиновник США на правах анонимности назвал эти утверждения «ложными». Он подтвердил, что американская разведка знала об украинской спецоперации, но отметил, что она не была причастна к ее проведению.

Чиновник предположил, что заявления о причастности США могут быть попыткой разделить или переложить вину за провал операции.

Также украинские разведчики рассказали CNN, как проходила подготовка к задержанию «вагнеровцев». Сначала украинские агенты выдавали себя за представителей российской ЧВК, которые искали наемников. Они предлагали контракт по привлекательной цене, которая была выше рыночной — $5 тысяч в месяц. Задача — защищать нефтяные объекты Венесуэлы.

На это предложение откликнулись сотни потенциальных российских подрядчиков. Разведчики говорят, что таким образом они получили «беспрецедентную возможность» выявлять людей, которых подозревают в военных преступлениях.

Потом они начали звонить тем, кто откликнулся — люди, которых и искала разведка ,сами присылали доказательства того, кем они были: данные о военном опыте, отдельных боях или конфликтах, в которых они участвовали. Разведчики получали фото удостоверения личности, а также фото и видео, подтверждающие участие в войне на Донбассе и в других местах.