Зеленский сменил состав Координационного совета по противодействию COVID-19

Новости

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в состав Координационный совета по противодействию распространению COVID-19 министра инфраструктуры Александра Кубракова, главного государственного санитарного врача Игоря Кузина и главу Министерства внутренних дел Дениса Монастырского.

Соответствующий указ №456/2021 от 7 сентября опубликован на сайте главы государства.

Также, согласно документу, утверждены в персональном составе Координационного совета главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Кроме того, указом выведены из персонального состава совета бывший министр внутренних дел Арсен Аваков,экс-министр здравоохранения Илья Емец, экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий и бывший главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Прививки против COVID-19 уже сделали 50% киевлян от официального населения города. При этом, завершили цикл иммунизации (прививались двумя дозами) 46% от общего количества вакцинированных.