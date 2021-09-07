Посол в США призвала Раду не голосовать за обращение к США. Нардепы хотят просить для Украины «статус союзника вне НАТО»
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН
Посол Украины в США Оксана Маркарова призвала нардепов не голосовать за обращение к Конгрессу США, в котором они хотят просить у Штатов для Украины статус основного союзника вне НАТО (MNNA).
Об этом она написала в своем Facebook.
«MNNA — статус для стран, которые не планируют/не могут в силу политических или географических причин вступить в НАТО. Это точно не про нас», — отметила Маркарова.
По ее словам, цель Украины — это вступление в НАТО, что закреплено в Конституции. Она также напомнила, что Украина уже имеет статус партнера с расширенными возможностями в НАТО, который предоставляет большие возможности для сотрудничества.
«США стратегический партнер, который не только активно помогает нам развивать наши способности, предоставляет средства и оружие, включая летальную оборонку, но и с которым во время визита президента Зеленского мы только что подписали очень сильное Рамочное Соглашение между МО Украины и Пентагоном по стратегическим основам оборонного партнерства, которое является стартом для выхода нашего оборонного партнерства на новый уровень и открывает двери к конкретным крупным проектам, над которыми МО и МИД уже начали работу», — подчеркнула посол.
- Верховная Рада в среду, 8 сентября, после пленарного заседания соберется на внеочередное, чтобы рассмотреть постановление № 5380, которым парламент обратится к Конгрессу США с предложением предоставить Украине статус основного союзника США вне НАТО (MNNA). Статус MNNA имеют союзники США, которые не входят в НАТО. В этом статусе Австралия, Египет, Израиль, Япония, Бразилия, Новая Зеландия и еще 12 стран — нечленов НАТО. В двусторонних отношениях с США статус определяет приоритетность развития, сотрудничества и помощи.
- При этом Украина (силами дипломатов) пытается получить План действий по членству в НАТО, который формирует другой путь отношений с США. Государства-члены НАТО поддерживают стремление Украины присоединиться к Альянсу, но ждут решительных реформ.