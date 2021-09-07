Теневое правительство Мьянмы призвало население к вооруженному восстанию против хунты
- Автор:
- Олег Панфилович
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Правительство национального единства Мьянмы (NUG) призвало население страны к общенациональному восстанию против военных, захвативших власть в стране в результате переворота .
Об этом сообщает CNN.
NUG — группа представителей свергнутой власти, противников переворота и представителей групп этнических меньшинств, которые стремятся получить признание в качестве законного правительства Мьянмы. NUG координирует протесты в Мьянме.
Президент NUG Дува Лаши заявил, что объявляет в Мьянме чрезвычайное положение. Он также призвал этнические группировки Мьянмы, сражающимся за свою автономию, атаковать войска хунты.
По словам Лаши, военные и полиция должны присоединиться к сопротивлению, а чиновники Мьянмы — бойкотировать работу в государственных органах. В NUG также объявили, что скоро отряды народного ополчения перейдут в наступление и совершат в Мьянме народную революцию.
- 1 февраля 2021 в Мьянме произошел переворот. Власть в стране захватили армия и генерал Мин Аун Хлайн. Военные выступили против главы правительства Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах в ноябре 2020 года. Военные задержали членов правительства, ввели военный режим и заблокировали соцсети. В стране начались масштабные протесты, которые переросли в столкновения с полицией. Массово стрелять в гражданских силовики начали 28 февраля.
- Военные и полиция уже убили более 700 человек.
- 1 августа после переворота военный совет Мьянмы заявил о формировании временного правительства страны.