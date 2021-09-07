После операции в Афганистане аплодирует весь мир — Зеленский поздравил украинскую военную разведку

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Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные разведчики показали всему миру свой высокий уровень профессионализма, а после удачной спецоперации в столице Афганистана украинскому ГУР «весь мир аплодирует стоя».

Об этом он заявил в своем поздравлении военных разведчиков с профессиональным праздником.

«Военные разведчики сегодня играют ключевую роль в защите интересов и безопасности Украины. Благодаря им мы способны предотвратить угрозы и преодолеть вызовы. А после операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир», — написал Зеленский в Twitter.

Президент принял участие в торжествах по случаю 29-й годовщины разведки, на которых также вспомнил об образцовой спецоперации. Некоторым разведчикам он вручил государственные награды и присвоил офицерские звания.