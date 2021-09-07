Нардеп Трухин в Раде заявил, что ему «нечего бояться» из-за ДТП
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- Костя Андрейковец
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Кузьмин Александр / УНИАН
Депутат от «Слуги народа» Александр Трухин заявил, что ему нечего бояться из-за резонансного ДТП и виновным себя он не считает. Депутат уверяет, в день аварии он не был пьян.
Об этом он рассказал в кулуарах парламента, который сегодня вышел на работу после летних каникул, передает «Радио Свобода».
«На самом деле мне бояться нечего. Я себя не считаю виновным, я абсолютно честный человек. Когда будут опубликованы все материалы следствия, я выйду на открытый брифинг. Хотел выйти на брифинг и прокомментировать журналистам, но следователи и адвокаты запретили что-либо комментировать », — сказал Трухин.
Он также пожаловался на давление со стороны СМИ, заявив, что от пристального внимания морально страдает его семья.
- 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием Audi, в котором находился депутат «Слуги народа», заместитель главы бюджетного комитета Александр Трухин. СМИ сначала сообщали, что именно он был виновником аварии и управлял авто. Впоследствии десятки изданий удалили свои новости о ДТП или отредактировали их и убрали имя нардепа.
- Всего в аварии травмы получили шесть человек. Это пассажиры Audi A8, Ford Kuga (глава Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола итальянец Лучано Луче и его помощник) и Daewoo Lanos. Водитель последнего ранее рассказал «Бабелю», что не видел, кто именно был за рулем A8. Представитель МВД Артем Шевченко лишь 30 августа впервые официально подтвердил, что нардеп был в авто.
- Полиция считает, что автомобилем управлял не Трухин, а Виктор Склема — помощник депутата Полтавского областного совета и руководителя местной ячейки «Слуги народа» Фахраддина Мухтарова, а Трухин, как и Мухтаров, были пассажирами.
- Сам Трухин впервые прокомментировал ДТП только 1 сентября.