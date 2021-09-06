Реставрация костела Святого Николая обойдется в 75 миллионов гривен

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По предварительной оценке специалистов, на восстановление костела Святого Николая понадобится от 75 миллионов гривен. Украинский бизнес уже собрал 18 миллионов гривен на реставрацию архитектурного памятника, а остальные деньги выделит государство.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко и рассказал о дальнейших планах по восстановлению костела.

Перед началом реставрации Министерство культуры должно получить вывод ГСЧС, на основе которого сделают запрос для экспертной оценки материального ущерба. Параллельно Нацполиция ведет расследование о причинах возгорания.

После этого состояние костела должны оценить эксперты, чтобы определить, сколько средств необходимо выделить на противоаварийные работы и ремонт.

«Средства, которые перечислили (и перечислят) бизнесы и юридические/физические лица, пойдут именно на противоаварийные работы. То есть на ликвидацию последствий пожара внутри костела», — пояснил министр.

Все работы над реставрацией поделятся на три этапа:

Противоаварийные — срочные работы, то есть ликвидация последствий пожара.

срочные работы, то есть ликвидация последствий пожара. Орган.

«Общаемся с производителем о разработке максимально релевантной замены органа. Для того чтобы не было недоразумений, отмечу, что орган будут восстанавливать не из благотворительных взносов. Кроме того, его расположение должно быть отдельно согласовано с религиозной общиной РКЦ», — отметил министр.

Реставрационные работы фасада. Средства на это уже есть, но работы не начаты из-за задержки тендерных процедур.

«К сожалению, начать ремонт внутри прямо завтра мы не можем. При желании и даже при наличии полной суммы. В первую очередь мы должны получить выводы ГСЧС и экспертизы, что именно из поврежденного и в каком порядке следует ремонтировать», — отметил Ткаченко и объяснил, что это важно, чтобы убедиться, что высокие температуры не вызвали скрытых трещин или изменений геометрии конструкций.

Министр отметил, что реставрация костела будет публичной, он будет отчитываться обо всех процессах.

«Сумма сборов, к счастью, меняется каждый час. По состоянию на сейчас на счет зашли 5,84 миллиона гривен. Что касается суммы около 20 миллионов, бизнес объявил, что сделает пожертвования публично», — резюмировал Ткаченко.