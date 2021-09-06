УАФ: Шевченко посылали письма о продлении контракта, на которые он не ответил

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Украинская ассоциация футбола (УАФ) посылала письма бывшему главному тренеру национальной сборной Андрею Шевченко по поводу продления контракта, но не получила от него ответа.

Об этом говорится в заявлении Ассоциации.

Там пояснили, что исполнительный комитет УАФ в июне 2020 года принял решение о пролонгации контракта с Шевченко и его штабом до декабря 2022 года. В то же время Шевченко и его ассистенты потребовали, чтобы контракт действовал до 30 июля 2021 года с возможностью пролонгации до конца 2022 года.

«Учитывая то, что УАФ не получила от Андрея Шевченко или его уполномоченных представителей ни одного официального письма или сообщения о пролонгации контракта, со своей стороны УАФ направила официальное письмо Андрею Шевченко о возможном продолжении сотрудничества после окончания первой части контракта 30 июля 2021 года», — сообщили в УАФ.

Такое письмо якобы прислали по почте на адрес Андрея Шевченко, который он указал в контракте как единственное официальное средство коммуникации, а также по электронной почте его уполномоченному представителю, представлявшему интересы Шевченко в отношениях с УАФ. Однако ответа на него УАФ так и не получила.

«Поэтому начались переговоры с возможными кандидатами для формирования нового тренерского штаба национальной сборной Украины», — говорится в заявлении.

Генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий рассказал, что в июле лично беседовал по телефону с Шевченко, сказав, что знает о запланированной на начало августа встрече между ним и президентом УАФ Андреем Павелко. «И, соответственно, сразу после этого мы сможем заключить новые контракты на условиях, которые обсудим и согласуем. Андрей Николаевич согласился с таким предложением», — заявил Записоцкий.

Также по его словам, Шевченко и его представителю направили письмо с предложением встретиться по поводу с окончания контракта. Ответов на это приглашение Ассоциация не получила.

«Надо признать, что мы не были готовы к такому развитию событий, и поэтому назначение нового тренерского штаба сборной Украины несколько затянулось. При этом я хочу подчеркнуть, что со стороны УАФ не шла речь об уменьшении суммы контракта. Предполагалось проговорить, согласно европейской практике, некоторые изменения пропорции между постоянной и бонусной частями выплат, а также увеличение сроков пребывания Андрея Николаевича и его ассистентов в Украине и возможность продлить сотрудничество до окончания Евро-2024», — рассказал Записоцкий.

Шевченко работал с национальной сборной с лета 2016 года. За это время команда Украины вышла на Евро-2020 и пробилась в группу A Лиги наций УЕФА 2018—2019.