«Оба кандидата достойны». Член конкурсной комиссии считает, что она сможет избрать главу САП
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- Костя Андрейковец
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Конкурсная комиссия, которая выбирает нового главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сможет избрать главу ведомства и его заместителя.
Об этом в интервью «Бабелю» рассказал член комиссии, юрист-«международник» Драго Кос.
По его словам, два оставшихся кандидата — Александр Клименко и Андрей Синюк — достойны занять должности главы САП и замглавы. Сейчас конкурсной комиссии нужно думать, как получить кандидата (на главу ведомства), который устроит всех.
«Я думаю, что оба кандидата достойны. Если все будет нормально, из них мы сможем избрать главу САП и его зама. Но важно понимать, что думают остальные члены комиссии. Сейчас мы обсуждаем много разных вопросов ― процедурные моменты, как продолжать работу в будущем, и уже вырисовываются проблемы», — сказал Кос, добавив, что проблемы «мы увидим, когда комиссия начнет работать».
Сейчас комиссия уже месяц не может собраться, поскольку ее члены то в отпусках, то на больничных. Она должна перейти к двум последним этапам отбора — практическому заданию и проверке профкомпетенций кандидатов.
Также Кос рассказал, что комиссия сейчас вовлечена в судебный процесс — один из кандидатов, который не прошел отбор, подал иск в Окружной админсуд Киева и хочет отменить порядок проведения конкурса. Кос надеется, что решение суда не сорвет конкурс.
«Если нет — это продемонстрирует, что в Украине нет политической воли бороться с коррупцией, что сильная САП не приоритет. Украине нужно будет задуматься, что делать, чтобы такая воля появилась», — отметил член комиссии.
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- 17 сентября 2020 года Верховная Рада с третьей попытки утвердила своих представителей в комиссию по избранию председателя САП, несмотря на предостережения. В Европарламенте после этого заявили, что Украина рискует потерять безвизовый режим с ЕС и полуторамиллиардный транш помощи, поскольку правительство продвигает в комиссию сомнительных кандидатов.
- 3 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект, который устанавливает срок пребывания на должности руководителя САП — 5 лет.
- Конкурсная комиссия при этом почти год не может избрать нового главу САП — им мешают внутренние конфликты и давление власти.