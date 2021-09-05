Глава МИД Кулеба: Байден приедет в Киев, но не в этом году
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что президент США Джо Байден обязательно приедет с визитом в Украину, но не в текущем году.
Об этом передает «Интерфакс-Украина».
«Этот визит не будет в этом году, так как дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год», — сказал Кулеба, отметив, что пока стороны будут сосредоточены на выполнении договоренностей, которые были достигнуты во время визита Владимира Зеленского в США.
При этом ранее Кулеба говорил, что украинские дипломаты уже работают над подготовкой визита Байдена в Украину.
В последний раз Байден посещал Украину в январе 2017 года в должности вице-президента США. Он встречался с Петром Порошенко и Владимиром Гройсманом, который в то время возглавлял правительство.
- 1 сентября в Белом доме состоялась встреча Зеленского и Байдена. Она длилась чуть более двух часов. По результатам встречи пресс-конференции не было, но обе стороны опубликовали совместное заявление, которое касается реформ, оборонной помощи, углубления сотрудничества в военной и экономической сферах.
- Зеленский заявил, что доволен результатом переговоров, а совместное заявление назвал «очень мощным».
- В Кремле заявили, что во время переговоров Зеленского и Байдена речь шла об «украинско-американской дружбе против России». Вскоре у Путина заявили, что вопрос Украины в НАТО — прямая угроза РФ.