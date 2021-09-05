Глава МИД Кулеба: Байден приедет в Киев, но не в этом году

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что президент США Джо Байден обязательно приедет с визитом в Украину, но не в текущем году.

Об этом передает «Интерфакс-Украина».

«Этот визит не будет в этом году, так как дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год», — сказал Кулеба, отметив, что пока стороны будут сосредоточены на выполнении договоренностей, которые были достигнуты во время визита Владимира Зеленского в США.

При этом ранее Кулеба говорил, что украинские дипломаты уже работают над подготовкой визита Байдена в Украину.

В последний раз Байден посещал Украину в январе 2017 года в должности вице-президента США. Он встречался с Петром Порошенко и Владимиром Гройсманом, который в то время возглавлял правительство.