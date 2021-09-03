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В 10-й день Паралимпиады Украина завоевала четыре золота и закрепилась в пятерке лидеров

Автор:
София Телишевская
Дата:

На играх XVI летней Паралимпиады в Токио украинская сборная по результатам десятого соревновательного дня остается в пятерке лидеров с 94 наградами — 24 золотых, 44 серебряных и 26 бронзовых.

Об этом информирует Национальный олимпийский комитет Украины.

Золотую медаль завоевали:

Кто получил серебряную медаль:

Бронзовую награду завоевал Денис Дубров в соревнованиях по плаванию на дистанции 100 метров баттерфляем.

Таким образом, 3 сентября Национальная паралимпийская сборная Украины завоевала 10 медалей, среди которых — четыре золотые, пять серебряных и одна бронзовая. Украина занимает четвертое место по общему количеству завоеванных наград и пятое ㅡ по количеству золотых медалей. До конца соревнований остается два дня.