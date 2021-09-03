В 10-й день Паралимпиады Украина завоевала четыре золота и закрепилась в пятерке лидеров

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На играх XVI летней Паралимпиады в Токио украинская сборная по результатам десятого соревновательного дня остается в пятерке лидеров с 94 наградами — 24 золотых, 44 серебряных и 26 бронзовых.

Об этом информирует Национальный олимпийский комитет Украины.

Золотую медаль завоевали:

Сергей Емельянов в состязании по гребле на байдарках на дистанции 200 метров;

пловец Максим Крипак в комплексном плавании на 200 метров;

пловец Денис Остапченко в заплыве на 200 метров вольным стилем;

спортсменка Зоя Овсий в состязаниях по метанию булавы.

Кто получил серебряную медаль:

Николай Синюк — гребля на байдарках на дистанции 200 метров;

— гребля на байдарках на дистанции 200 метров; Егор Дементьев — велошоссе;

— велошоссе; Людмила Данилина — забег на дистанцию 1,5 км;

— забег на дистанцию 1,5 км; Николай Жабняк — метание диска;

— метание диска; Андрей Трусов — плавание на дистанции 100 метров баттерфляем.

Бронзовую награду завоевал Денис Дубров в соревнованиях по плаванию на дистанции 100 метров баттерфляем.

Таким образом, 3 сентября Национальная паралимпийская сборная Украины завоевала 10 медалей, среди которых — четыре золотые, пять серебряных и одна бронзовая. Украина занимает четвертое место по общему количеству завоеванных наград и пятое ㅡ по количеству золотых медалей. До конца соревнований остается два дня.