Евросоюз озвучил пять условий для сотрудничества с правительством «Талибана» в Афганистане
- Автор:
- София Телишевская
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European Parliament / Flickr
Министры иностранных дел стран ЕС определили главные приоритеты для урегулировании кризиса в Афганистане.
Об этом во время внеочередной пресс-конференции по итогам обсуждения афганской тематики рассказал Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает корреспондент Укринформа.
«Для того, чтобы поддержать население Афганистана, мы будем обязаны сотрудничать с новым правительством, но это не означает его признания. Речь идет об оперативном сотрудничестве. Такое сотрудничество может быть усилено, в зависимости от поведения правительства «Талибана», — сказал Боррель и назвал пункты, согласно которым они будут определять возможность сотрудничества с талибами.
Требование № 1: чтобы Афганистан не стал снова базой для экспорта терроризма в другие страны. Второй критерий — уважение прав человека, особенно женщин, соблюдения верховенства права и свободы медиа.
Также они сделали акцент на создании инклюзивного и репрезентативного переходного правительства путем переговоров между политическими силами в Афганистане.
Четвертый пункт — обеспечение свободного доступа к гуманитарной помощи в соответствии с международными процедурами и условиями для ее доставки.
И напоследок выполнение«Талибаном» своих обязательств относительно разрешения на выезд для иностранных граждан и афганцев, находящихся под риском, и тех, кто хотели бы покинуть страну в соответствии с положениями Резолюции Совета Безопасности ООН.
«Мы обсудили, как мы будем вывозить из Афганистана людей, которых не смогли вывезти до конца августа. Поэтому речь идет об эвакуации национального персонала и афганцев, находящихся под защитой стран-членов ЕС», — сказал Боррель.
Также на заседании решили создать региональную политическую платформу по сотрудничеству со странами-соседями Афганистана. Она будет работать над миграционными потоками из Афганистана, предотвращением распространения терроризма и борьбой с организованной преступностью.
- 15 августа боевики движения «Талибан» силой взяли власть в Афганистане, кроме провинции Панджшер, где идут бои с силами «Национального фронта сопротивления». Ожидается, что в ближайшие дни талибы сформируют новое правительство — сейчас в президентском дворце Кабула готовят церемонию утверждения состава Кабинета министров. Женщин в нем не будет, хотя ранее боевики заявляли обратное.
- Китай и Россия уже заявили о готовности сотрудничать с талибами, что позволит им расширить влияние в регионе.