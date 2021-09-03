Украино-американская Firefly Aerospace дебютировала с запуском ракеты Alpha, но она взорвалась

Новости

Украино-американская компания Firefly Aerospace Inc. провела свой первый запуск ракеты-носителя Alpha, который закончился взрывом.

Стартовала ракета с задержкой с базы Ванденберг Космических сил США в Калифорнии. Первая миссия Alpha под названием FLTA001 DREAM выводила на околоземную орбиту (300 км) набор нетехнических и технических грузов (микроспутники) из 7 разных стран, которые были выбраны в ходе конкурса, а также детские рисунки и фотографии предыдущих космических полетов.

После старта через две минуты произошла «аномалия» и ракета взорвалась.

В Firefly уточняют причину потери ракеты и проводят анализ данных.