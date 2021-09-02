В Киеве могут снести очередной исторический дом. Минкульт просит КГГА «не играть с судьбой»

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Владислав Трубіцин / Facebook

В Киеве, на улице Тургеневской, 22, могут снести очередное историческое здание — дом Малина. Строители уже загнали во двор технику.

Об этом Министерство культуры сообщило в четверг, 2 сентября.

Этот дом — это здание конца XIX века, известное как усадьба Василия Малина. Он расположен в Шевченковском районе столицы.

«У этого дома нет статуса памятника, но он находится в историческом ареале, и является важным элементом внешнего вида всего квартала. Как и в случае с усадьбой Барбана, строители загоняют технику к ночи. [...] Действовать надо комплексно. Поэтому еще раз призываем КГГА не играть с судьбой исторического Киева и утвердить наконец историко-архитектурный опорный план», — заявили в Минкульте.

Министерство отмечает, что его специалисты по охране наследия готовы предоставить столичной власти всю необходимую консультативную помощь, чтобы спасти дом Малина.

17 августа депутат Киевсовета («Слуга народа») Владислав Трубицын писал в Facebook, что дом начали разбирать с внутреннего двора, «очевидно, хотели усыпить бдительность жителей, которые ежедневно ходят мимо красивого элегантного фасада и даже не догадываются, что за ним здание уже частично уничтожено». По словам Трубицына, тревогу начали бить активисты, а на улице — нет информационного стенда, откуда бы киевляне могли узнать, что происходит на самом деле.