В Киеве могут снести очередной исторический дом. Минкульт просит КГГА «не играть с судьбой»
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Владислав Трубіцин / Facebook
В Киеве, на улице Тургеневской, 22, могут снести очередное историческое здание — дом Малина. Строители уже загнали во двор технику.
Об этом Министерство культуры сообщило в четверг, 2 сентября.
Этот дом — это здание конца XIX века, известное как усадьба Василия Малина. Он расположен в Шевченковском районе столицы.
«У этого дома нет статуса памятника, но он находится в историческом ареале, и является важным элементом внешнего вида всего квартала. Как и в случае с усадьбой Барбана, строители загоняют технику к ночи. [...] Действовать надо комплексно. Поэтому еще раз призываем КГГА не играть с судьбой исторического Киева и утвердить наконец историко-архитектурный опорный план», — заявили в Минкульте.
Министерство отмечает, что его специалисты по охране наследия готовы предоставить столичной власти всю необходимую консультативную помощь, чтобы спасти дом Малина.
17 августа депутат Киевсовета («Слуга народа») Владислав Трубицын писал в Facebook, что дом начали разбирать с внутреннего двора, «очевидно, хотели усыпить бдительность жителей, которые ежедневно ходят мимо красивого элегантного фасада и даже не догадываются, что за ним здание уже частично уничтожено». По словам Трубицына, тревогу начали бить активисты, а на улице — нет информационного стенда, откуда бы киевляне могли узнать, что происходит на самом деле.
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