Ураган «Ида» в США: число погибших возросло до более 20 человек
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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NBC News
Число погибших в США в результате урагана «Ида» выросло до более 20 человек. Стихия ударила по восточному побережью страны и подтопила многие города, в том числе Нью-Йорк.
Об этом пишет The Associated Press.
Ураган принес в регион сильные дожди, которые затопили улицы, подземки, а также жилые квартиры в подвалах и на первых этажах.
Сейчас местные органы власти подтверждают по меньшей мере 22 погибших в результате стихии. Девять человек погибли в Нью-Йорке, еще восемь — в Нью-Джерси. Также известно о трех погибших в округе Монтгомери, штат Пенсильвания.
Как отметили метеорологи, ураган «Ида» потерял свою силу, но сохранил влажную среду, которая слилась с традиционным штормовым фронтом. Из-за этого в регионе начались сильные дожди.
Президент США Джо Байден уже провел встречу с губернаторами Нью-Йорка и Нью-Джерси. Он сообщил им, что все федеральные ведомства находятся в готовности и в случае необходимости окажут помощь.
- Ураган «Ида» обрушился на штаты Луизиана и Миссисипи 30 августа — ему присвоили четвертую категорию. Из-за скорости ветра в 230 км/ч его сравнивали с ураганом «Катрина», который в августе 2005 года нанес ущерб на $125 млрд и привела к гибели 1 833 человек.
- Ближе к 1 сентября ураган ушел вглубь США и постепенно превратился в тропический шторм. Половина штата Луизиана была обесточена — в городе Новый Орлеан ввели комендантский час, чтобы избежать мародерства. В ночь на 2 сентября шторм обрушился на северо-восток США, вызвав затопления.